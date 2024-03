Bulgaria: premier Denkov rassegna le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier bulgaro Nikolaj Denkov ha rassegnato le sue dimissioni all’Assemblea nazionale. Lo ha reso noto il portale “Novinite”. Le dimissioni di Denkov sono state annunciate in lieve anticipo rispetto a quanto stabilito dal patto di governo concluso tra le forze politiche Continuiamo il cambiamento e Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb). Denkov avrebbe infatti dovuto lasciare la guida dell’esecutivo tra il 6 e il 9 marzo, nove mesi dopo la sua nomina al ruolo, per consegnarla a Mariya Gabriel, attuale vicepremier e ministra degli Esteri. Continuiamo il cambiamento ha chiesto che il voto sulle dimissioni di Denkov si tenga già domani. (Seb)