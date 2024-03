Roma: imbrattarono Senato, 8 mesi di carcere per 3 ambientalisti, 60 mila euro risarcimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto mesi di carcere, pena sospesa, e 60 mila euro a titolo di risarcimento per i danni a favore del Senato, del Ministero della Cultura e del Comune di Roma: è la sentenza di condanna per due ragazzi e una giovane, poco più che 20enni, accusati di aver compiuto il blitz ambientale di Ultima Generazione il 2 gennaio 2023 quando, lanciarono vernice lavabile sulla facciata del Senato. La sentenza è stata letta oggi a termine del processo in primo grado davanti al giudice monocratico di Roma. Il Pm aveva chiesto la pena di un anno di reclusione mentre le parti civili avevano chiesto un risarcimento di 190 mila euro. (Rer)