Napoli: sindaco e assessore incontrano residenti colpiti da voragine al Vomero

- Il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore alle Infrastrutture, mobilità e protezione civile Edoardo Cosenza hanno incontrato oggi a Palazzo San Giacomo, una rappresentanza delle famiglie di via Morghen e via Solimena che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa del dissesto dei giorni scorsi con cedimento della sede stradale. Con loro anche i titolari di alcune attività commerciali della zona. All'incontro hanno preso parte la consigliera comunale Maria Grazia Vitelli, il direttore di ABC Napoli Sergio De Marco e i tecnici della società. "Abbiamo concordato il percorso da seguire – ha spiegato il sindaco Manfredi al termine dell'incontro – ci auguriamo che in tempi molto rapidi siano rilasciati i certificati di eliminato pericolo per gli edifici interessati. Da parte nostra stiamo curando, tramite Abc, un monitoraggio continuo con apparecchiature innovative in 50 punti del Vomero, per garantire l'assenza di qualsiasi perdita". "L'allaccio alla rete fognaria dello stabile di via Morghen è funzionante. Una volta ricevuto il certificato di eliminato pericolo – ha assicurato l'assessore Cosenza – il Comune è in grado di riattivare anche l'erogazione dell'acqua potabile in poche ore, consentendo ai residenti di fare ritorno nelle loro abitazioni. Anche i lavori nella voragine stanno proseguendo, ma l'accesso dei residenti è indipendente da queste lavorazioni che saranno più lunghe". (Ren)