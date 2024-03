Scuola: Cavandoli (Lega), bene "no" Parlamento a farina insetti in mensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene che il Parlamento abbia appena approvato una risoluzione della Lega, promossa in primis dal collega Sasso, contro l'utilizzo delle farine di insetti e dei 'novel foods' nelle mense scolastiche". Lo ha detto la deputata della Lega eletta a Parma, Laura Cavandoli. "Una battaglia della Lega che viene accolta e con cui si rafforza l'impegno a valorizzare i prodotti a filiera corta, eccellenza del nostro paese, e a educare i nostri ragazzi a seguire un'alimentazione sana. Continueremo a portare avanti questo segnale di buonsenso, per sensibilizzare anche chi fino ad oggi ha preferito schierarsi contro il nostro Made in Italy, negando ai nostri bimbi una corretta educazione nelle mense scolastiche", ha aggiunto. "Penso al comune di Parma che proprio qualche mese fa ha bocciato una mia mozione con cui chiedevo di bloccare l'uso delle farine di insetti e dei novel foods per la preparazione dei pasti nelle scuole e negli asili comunali. Una decisione che trovo singolare, considerando che proprio Parma sia da considerarsi la capitale della 'food valley', espressione dei migliori prodotti alimentari a livello mondiale, sia per la qualità che per il gusto", ha concluso Cavandoli. (Rin)