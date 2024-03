Prato: Bignami, frane Sr325, pronti a convocare sindaci per viabilità alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel ricordare come la Sr 235 di Val di Setta e di Val di Bisenzio sia una strada di competenza regionale, il governo Meloni non fa mancare comunque il proprio supporto alle popolazioni colpite dai disagi dovuti alla frana. Anas è a disposizione per fornire supporto tecnico e operativo alla Regione e alla provincia di Prato", dichiara Galeazzo Bignami (Fd'I) viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti. "Come ministero siamo quindi pronti ad una convocazione dei sindaci della Valle del Bisenzio, Regione Toscana e Provincia di Prato per un confronto interistituzionale sulla individuazione di una viabilità alternativa da troppo tempo richiesta dalla Val Bisenzio che, nonostante storici ed importanti insediamenti produttivi, non ha una viabilità adeguata tanto alle loro esigenze quanto a quelle delle popolazioni che abitano la valle stessa", conclude. (Rin)