Energia: Putin, non intendiamo aumentare costantemente i prezzi del petrolio nel formato Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro del formato Opec+, la Russia non intende aumentare i prezzi sul petrolio costantemente, ma vuole raggiungere una stabilità. E' quanto ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con i rappresentanti del settore agricolo-industriale nella regione di Stavropol. "L'Opec è stata creata per stabilizzare la situazione del mercato (...) Non aumenteremo i prezzi a tempo indeterminato, perché si riflette male sui produttori e si riflette male sui consumatori. Vogliamo raggiungere una stabilità, e ci stiamo riuscendo", ha spiegato Putin. (Rum)