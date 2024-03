Nucleare: Pavanelli (M5s), destra fa televendite, mai che ci parli di rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'indagine spinta dai partiti di destracentro sul nucleare alla Camera ricorda un po' quelle televendite dove, a una modica cifra, ti propongono materassi, poltrone e batterie di pentole in acciaio Inox". Lo scrive in una nota la deputata M5s, Emma Pavanelli. "Tutto bello, salvo poi accorgersi che sotto c'è quasi sempre una fregatura. Nel caso del nucleare, la destra dimentica che la cifra è tutt'altro che modica, e che la 'merce' potrebbe arrivare 10-12 anni dopo la spesa, perché all'Italia servirebbero tra i 10 e i 15 reattori nucleari, per costi ad oggi non quantificabili. Già, perché per una centrale nucleare i costi minimi sono superiori al miliardo di euro, quindi per i desiderata dei vari Meloni, Salvini e Pichetto Fratin servirebbe subito una bella valanga di denaro che non abbiamo - aggiunge -. Mentre paesi come la Germania archiviano il nucleare come opzione per abbattere i costi energetici, da noi va avanti questa pessima prosopopea. Senza considerare che il nucleare di quarta generazione, ad oggi, è un po' come una bicicletta volante: pura fantasia. E quello che abbiamo oggi è un nucleare inquinante e non sicuro. Mai una volta che un solo esponente del centrodestra parli di rinnovabili, indicandole come il futuro energetico dell'Italia, paese non secondo a nessun'altro per vento, sole e corsi d'acqua. Al solito le ricette di questo governo lasciano il tempo che trovano", conclude Pavanelli.(Com)