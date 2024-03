Lazio: Marotta (Avs), domani a mobilitazione studenti per Officine Pasolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere dell'Alleanza verdi sinistra alla Regione Lazio, Claudio Marotta, domani sarà all'Ex Civis "per partecipare e confrontarmi con la mobilitazione convocata per denunciare il progetto del Ministero degli Esteri sull'area. Questo progetto - spiega Marotta in una nota - mette a rischio l'esperienza dell'Officina Pasolini, minacciata di trasferimento, oltre che il Teatro De Filippo, a rischio di demolizione e lo studentato, che conta centinaia di posti letto e che dovrebbe essere completamente smantellato. L'Ex Civis si è trasformato negli anni in un polo culturale attrattivo che sarebbe doloroso perdere. La politica a riguardo può fare la differenza. La Regione Lazio e il Comune di Roma, insieme, possono creare le condizioni di pressione necessaria per indurre il Ministero degli Esteri ad un ripensamento su quegli spazi. Domani per questo saremo in piazza, al fianco degli studenti e delle studentesse e dei movimenti e associazioni che hanno attivato la mobilitazione, per tenere accesa la luce su una vicenda vitale per il futuro culturale della nostra città". (Com)