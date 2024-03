Gaza: re Giordania a delegati arabi Knesset, Israele impedisce libertà di culto a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re Abdullah II di Giordania ha ribadito la necessità di "porre fine agli attacchi israeliani e alle misure unilaterali a Gerusalemme, che violano la libertà dei fedeli della Moschea di Al Aqsa e impediscono loro di praticare i rituali religiosi, in particolare durante il mese di Ramadan". La dichiarazione è arrivata durante una visita ad Amman della delegazione della Lista araba unita alla Knesset (il parlamento israeliano), guidata dal deputato Mansour Abbas. Il re ha affermato che "il Regno continuerà a svolgere il suo ruolo storico e religioso nel proteggere e mantenere i luoghi di culto musulmani e cristiani a Gerusalemme, sulla base della tutela hashemita su di essi". Abdullah II ha inoltre ribadito la necessità di "compiere ogni sforzo per raggiungere un cessate il fuoco immediato e permanente a Gaza e per proteggere i civili innocenti". Il re ha assicurato che "la Giordania continuerà a fornire aiuti umanitari, soccorso e assistenza medica alla popolazione della Striscia di Gaza con tutti i mezzi disponibili". (segue) (Lib)