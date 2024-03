Gaza: re Giordania a delegati arabi Knesset, Israele impedisce libertà di culto a Gerusalemme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla più grande consegna di aiuti di sempre, la Jordanian Hashemite Charity ha inviato un nuovo convoglio di aiuti alimentari alla popolazione dell’exclave palestinese, in collaborazione con le forze armate giordane, composto da 24 camion e con un carico di 427 tonnellate. Il convoglio trasportava pacchi di cibo e farina donati da Human Appeal, Imdad Charitable Society - Sudafrica, Tkiyet Um Ali e dal Programma alimentare mondiale (Pam). Il re ha inoltre ribadito "il rifiuto categorico della Giordania ai tentativi di sfollare i palestinesi in Cisgiordania e a Gaza, così come a qualsiasi tentativo di separarli (perché rappresentano l’) estensione dell'unico Stato palestinese". Il sovrano di Giordania ha sottolineato l'importanza di "continuare a sostenere l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) in modo che possa svolgere il suo ruolo in conformità con il suo mandato Onu". Abdullah II ha ribadito che "l'unico modo per ripristinare la sicurezza e la stabilità nella regione è quello di avviare un processo politico volto a raggiungere una pace giusta basata sulla soluzione dei due Stati, che garantisca la creazione di uno Stato palestinese indipendente (…) con Gerusalemme Est come capitale". Infine, il re ha elogiato "le posizioni della Lista araba unita a favore degli sforzi di pace nonché il suo importante ruolo nel rappresentare la voce araba nella Knesset". (Lib)