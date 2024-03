Russia-Usa: ambasciatore a Washington, rischiamo scontro diretto con la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è la minaccia di uno scontro diretto tra Russia e Nato e questo scenario può avverarsi solo con l'approvazione degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato l'ambasciatore della Federazione Russa a Washington, Anatolij Antonov, citato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Ora si parla della partecipazione di militari della Nato alle ostilità (in Ucraina). Un simile scenario può avverarsi solo con l'approvazione di Washington", ha sostenuto il diplomatico. "In sostanza, siamo di fronte al pericolo di uno scontro diretto tra le forze armate della Russia e l'Alleanza del Nord Atlantico in Europa orientale", ha ribadito Antonov. (Rum)