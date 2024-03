Sport: Crea (Civica Rocca), da Regione Lazio 50 mila euro per Sei Nazioni di rugby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale del Lazio "ha dato parere favorevole allo schema di delibera che riguarda un finanziamento di 50 mila euro per la partecipazione della Regione Lazio al torneo Sei nazioni, il più antico torneo rugbistico. Il protocollo con la Federazione italiana rugby, prevede iniziative per la promozione dello sport, con un percorso che coinvolgerà anche le scuole". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale del Lazio, Luciano Crea della lista Civica Rocca. "Si tratta – spiega Crea – di un'operazione importante sia in termini turistici che sociali, oltre che di valorizzazione dei territori con ricadute benefiche su tutta l'area regionale, basti pensare alla sola copertura televisiva del Sei Nazioni di rugby che supera i 119 milioni di spettatori in diretta nei Paesi ospitanti. Nello specifico lo schema di delibera – ha continuato Crea – prevede la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Federazione italiana rugby per garantire e favorire le attività di promozione turistica e sportiva collegate appunto al Sei Nazioni". (Com)