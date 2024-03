Cortei: Molteni, dichiarazioni Pagliarulo irresponsabili, cercano visibilità che non hanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni rilasciate oggi dal presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, sono "completamente prive di fondamento". Lo scrive in una nota Nicola Molteni, sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno. Secondo Pagliarulo i fatti di Pisa, cioè le manganellate agli studenti, non sono "frutto della volontà del singolo poliziotto o singolo commissario, ma" sono "indicazione del ministero dell'Interno". Queste di Pagliarulo sono parole "in libera uscita e del tutto irresponsabili, provenienti da chi persegue l'obiettivo esclusivo di ottenere una visibilità che altrimenti non avrebbe - sottolinea Molteni -. Al ministero dell'Interno c'è piena fiducia negli approfondimenti in corso e si sta valutando l'opportunità di difendere in ogni sede l'onorabilità del Viminale e delle forze di polizia", conclude il sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno. (Rin)