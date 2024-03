Trasporti: Baglio-Zannola (Pd Roma), 1522 su biglietti Atac iniziativa vicina alle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Due milioni di Bit Atac saranno stampati con il numero unico antiviolenza 1522 per la campagna "Portiamo la violenza al Capolinea". "È una iniziativa straordinaria quella di Roma Capitale e Atac che porterà dalla prossima settimana alla distribuzione di migliaia di biglietti che riportano il numero da contattare se si assiste o si è vittima di violenza". Lo dichiarano in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio e il presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale Giovanni Zannola. "È necessario - aggiungono - sensibilizzare quante più persone possibile nei confronti di un tema che deve coinvolgere tutti, per contrastare e arginare una cultura odiosa e nemica delle donne, e fermare la violenza. Ringraziamo il sindaco Gualtieri, l'assessore alla Mobilità Patanè, il Direttore Generale di Atac Zorzan. Roma ancora una volta dimostra attenzione ai diritti ed è dalla parte delle donne", concludono. (Com)