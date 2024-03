Energia: Kazakhstan, produzione petrolio aumentata del 7 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan ha prodotto 90 milioni di tonnellate di petrolio nel corso del 2023, il 6,9 per cento in più rispetto all’anno precedente. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia di Astana, Almassadam Satkaliyev, ripreso dall’agenzia di stampa “Kazinform”. Le esportazioni sono aumentate a 70,5 milioni di tonnellate, di cui 1,2 milioni verso la Cina. Il ministro ha anche sottolineato che nel 2025 e nel 2028 sarà completata la costruzione del quinto e del sesto compressore del giacimento petrolifero di Karachaganak, che dovrebbe così mantenere un livello di produzione pari a 10-11 milioni di tonnellate l’anno. Satkaliyev ha aggiunto che il progetto per eliminare i colli di bottiglia nella sezione kazakha dell’oleodotto Caspian Pipeline Consortium (Cpc) è stato completato e che da qui possono ora transitare 72,5 milioni di tonnellate di petrolio l’anno. Un milione di tonnellate di greggio è stato esportato verso la Germania attraverso l’oleodotto russo Druzhba, mentre un altro milione è transitato per il sistema Baku-Tbilisi-Ceyhan, tra l’Azerbaigian, la Georgia e la Turchia, passando per il porto sul Mar Caspio di Aktau. Il ministro ha anche precisato che nel corso dell’anno 10 milioni di tonnellate di petrolio russo sono transitati attraverso il territorio del Kazakhstan.(Res)