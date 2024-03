Trasporti: assessore Roma, contro violenza su donne 2 milioni di biglietti Atac con 1522

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla prossima settimana, Roma Capitale ed Atac lanceranno l'iniziativa "Portiamo la violenza al capolinea", a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne. In una nota pubblicata sui social network l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané, spiega: "Il biglietto Atac, acquistato e usato da milioni di persone per viaggiare con il trasporto pubblico, diventa così un importante veicolo per sensibilizzare cittadini, pendolari e turisti della rete di trasporto alla lotta contro la violenza sulle donne: attraverso il claim 'Portiamo la violenza al capolinea' viene infatti promosso il numero unico 1522 da contattare se si assiste o si è vittima di violenza. Il bit, dunque, non solo per viaggiare ma anche per diffondere messaggi di pubblica utilità. Il bit speciale 'antiviolenza' sarà in vendita a partire da lunedì prossimo, in esclusiva presso la nuova biglietteria del capolinea di Termini e successivamente, a partire dal 15 marzo, su tutta la rete di vendita fino ad esaurimento dei 2 milioni previsti in distribuzione". (Rer)