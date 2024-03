Firenze: Fitto, Nardella non tiri in ballo stadio e ringrazi governo per dote finanziaria a città in assenza di progetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo, con il decreto legge 19/2024 ha così confermato responsabilmente il finanziamento di tutti i Piani urbani integrati che avevano presentato progetti sostitutivi. Nel caso di Firenze (unico nel suo genere), in assenza di progetti sostitutivi abbiamo comunque confermato la dotazione finanziaria di 157 milioni di euro, auspicando la possibilità per l'amministrazione di presentare progetti finanziabili. E’ evidente, quindi, che i 55 milioni di euro non possono essere destinati alla ristrutturazione dello stadio, come annunciato dal sindaco Nardella, in quanto finanziati all’interno dei Piani urbani integrati, ma potrebbero essere, qualora arrivassero finalmente i progetti, destinati ad interventi coerenti con le finalità dei Piani Urbani Integrati per la rigenerazione urbana delle aree periferiche. Certamente non a favore di interventi dichiarati non ammissibili dalla Commissione europea, come la ristrutturazione dello stadio. Il sindaco, anziché confondere le idee con dichiarazioni strumentali, dovrebbe solo ringraziare il Governo per aver assicurato per intero la dotazione finanziaria assegnata alla città di Firenze anche in assenza di progetti, e farebbe bene a lavorare per presentare progetti credibili e per cercare di non perdere per una seconda volta questi finanziamenti per la sua città. Sicuramente non tirare in ballo lo stadio dopo aver proceduto all’indizione della procedura di gara senza disporre dell’integrale copertura finanziaria", conclude il ministro. (Com)