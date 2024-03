Terzo settore: Molinari (Lega), con nostra proposta Alpini in congedo accederanno a Runts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le associazioni d'arma e Alpini in congedo o in pensione potranno ora essere iscritte anche nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), "grazie a un emendamento fortemente voluto dalla Lega e approvato in commissione Affari sociali". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera e primo firmatario dell'emendamento, Riccardo Molinari. "Verrà così consentito ad associazioni ben strutturate, radicate sul territorio nazionale e con personale formato, di concorrere alle attività solidaristiche e di utilità sociale, senza che perdano le caratteristiche identitarie previste dal Testo unico per l'ordinamento militare, requisito fondamentale per tali associazioni. Si tratta di una scelta di buonsenso, che allarga la platea dell'associazionismo anche a queste realtà: già oggi in Italia si contano oltre 3 milioni di volontari che ogni giorno si spendono a favore della collettività. Sviluppare e consolidare il settore è e rimarrà una nostra priorità", ha concluso Molinari. (Rin)