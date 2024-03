Università: Colarossi (FI Lazio), polemiche sterili, Giunta attenta a bisogni studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, "sul tema dell'Università, abbiamo ascoltato polemiche sterili e pretestuose da parte dell'opposizione. Il presidente Rocca ha spiegato in modo molto chiaro che questa maggioranza vuole intervenire per andare incontro ai bisogni degli studenti, cosa che in passato non sempre è stata fatta". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Marco Colarossi. "Il presidente - aggiunge - ha inoltre ricordato come, in questo primo anno di governo di centrodestra nel Lazio, la giunta abbia aumentato di quattro milioni di euro i fondi per le borse di studio e stia lavorando intensamente per realizzare più residenze per studenti. Il mondo della scuola, della formazione e dell'Università per noi di Forza Italia, e per questa maggioranza, è una assoluta priorità. Il resto sono polemiche inutili", conclude.(Com)