Serbia: eurodeputato Bilcik, non sapevo che presidente Sindacato militare fosse agente Fsb russo

- L'eurodeputato e relatore del Parlamento europeo per la Serbia, Vladimir Bilcik, ha affermato che non sapeva che il presidente del Sindacato militare serbo, Novica Antic, fosse legato al Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa (Fsb) quando lo ha incontrato a ottobre 2023. Lo ha riferito il quotidiano "Danas". Bilcik, che ha negato che tra gli argomenti della loro conversazione siano figurate Russia e Ucraina, ha detto di aver parlato con Antic di questioni relative "all'impiego dei militari e alle relative procedure legali". "Mentre l'Unione europea si trova ad affrontare sfide significative legate all'interferenza straniera e alla disinformazione da parte della Russia, sono particolarmente vigile riguardo a queste minacce", ha continuato Bilcik. (segue) (Seb)