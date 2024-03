Sanità: Rocca visita Casa della salute di Pontecorvo, sarà potenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha visitato la Casa della salute di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. "E' una struttura importante sia come impatto visivo che per dati e volumi nel suo quotidiano. È una visita non solo conoscitiva ma anche per comprendere meglio come potenziare questa struttura che sarà sempre più vicina ai cittadini. Il potenziamento della sanità del territorio passa anche per la conoscenza di queste strutture per avere poi un'applicazione attenta dei bisogni delle nostre comunità - ha detto il presidente Rocca -. Le case della salute devono essere la cerniera tra i bisogni del territorio e le acuzie, che molto spesso trova una sua soluzione negli ospedali. Ma un buon funzionamento delle case della salute e degli ospedali di comunità è il vero filtro che oggi manca. Contiamo su un apporto fondamentale dei medici del servizio sanitario e di quelli di medicina generale. È un lavoro corale che va fatto perché queste strutture diventino un presidio fondamentale per i territori - ha sottolineato il governatore -. Come da cronoprogramma Pnrr, dobbiamo terminare tutti i lavori delle case della salute e degli ospedali di comunità entro 2 anni e mezzo", ha concluso Rocca. (Rer)