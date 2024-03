Dossieraggio: Gasparri (FI), Scarpinato non merita ulteriori parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Se Scarpinato lo meritasse gli replicherei. Ma non merita ulteriori parole. Con uno come lui sarà utile un riassunto complessivo conclusivo, che faremo quando avremo tempo per pratiche minori. Scarpinato ha molte cose di cui si deve giustificare. E lo sa molto bene. Studi la Costituzione così scoprirà chi è il presidente del Consiglio superiore della magistratura". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.(Rin)