Diritti: Bazoli (Pd), Roccella non garantisce piena tutela a bambini nati con nuove tecniche riproduttive

- "Sorprende che la ministra Roccella disconosca la necessità di un intervento parlamentare per il riconoscimento dei figli nati da nuove tecniche riproduttive. È l'esatto contrario di quanto sostiene la Corte costituzionale, per la quale l'attuale adozione per casi particolari non è appagante, e la tutela dei bambini deve invece realizzarsi 'attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere'", rimarca il senatore Alfredo Bazoli, vicepresidente del gruppo Pd. "Disconoscere i nuovi problemi per non misurarsi con le soluzioni normative necessarie non è un buon servizio alla politica. E in questo caso comporta l'inaccettabile conseguenza di non garantire una piena e adeguata tutela ai bambini, a prescindere dal modo con cui sono venuti al mondo", conclude. (Rin)