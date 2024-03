Roma: Aurigemma incontra Prefetto su sicurezza Tor Pignattara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha incontrato ieri il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, a cui ha presentato alcune segnalazioni, da parte di cittadini, commercianti, che chiedono maggiore sicurezza nel Municipio Roma V della Capitale, in particolar modo nel quartiere di Tor Pignattara. "Questo incontro parte dal confronto e dalle richieste provenienti dai territori - dichiara Aurigemma -. Tra le criticità evidenziate, la mancanza di sicurezza in generale, situazioni di abusivismo commerciale, centri culturali trasformati in vere e proprie moschee, senza rispettare le normative in essere, generando rischi per la stabilità e la sicurezza degli edifici stessi. In sostanza, dai cittadini emerge la necessità di maggiore sicurezza, decoro e contrasto al degrado. In passato, i commercianti avevano anche presentato una petizione nella quale si chiedeva la presenza dell'esercito in alcuni punti. Il Prefetto, che ringrazio per la cordialità e l'attenzione dimostrata, si è mostrato subito disponibile a portare queste tematiche nei prossimi tavoli sulla sicurezza. L'iniziativa di ieri rientra in un'ottica di collaborazione sinergica tra le varie istituzioni ed enti coinvolti, al di là delle logiche di appartenenza politica: l'obiettivo è quello di lavorare insieme, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, al fine di fornire risposte sempre più vicine alle istanze della collettività e dei territori", conclude Aurigemma. (Com)