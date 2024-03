Imprese: Bernini (Maire), individuiamo partner con tecnologia complementare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini di acquisizioni "stiamo individuando partner che hanno a bordo tecnologie complementari con la nostra strategia e che hanno un time to market. Presi singolarmente parliamo di investimenti che al massimo vanno sui 50 milioni, ma che possono aggirarsi anche attorno ai 10 milioni. Ecco, non parliamo di transformation deal, piuttosto di partner che danno un contributo". Lo ha dichiarato Alessandro Bernini, amministratore delegato di Maire Tecnimont, rispondendo ai giornalisti in occasione del Capital Market Day 2024 in corso a Milano. Sulla geografia, "non abbiamo una preclusione in termini di dove acquistare queste tecnologie. Ripeto che in larga parte si tratta di soluzioni complementari con il nostro portafoglio” ha aggiunto Bernini. L'acquisizione “ti dà la disponibilità di disporne in maniera libera, però anche una partnership congiunta con altri soggetti ha i suoi benefici” ha concluso.(Rem)