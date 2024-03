© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito la necessità di un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza prima dell’inizio del Ramadan. Parlando con i giornalisti, il presidente Usa ha detto che in mancanza di un accordo “la situazione sarà molto pericolosa”. (Was)