Lazio: assessore Famiglia, un milione di euro per donne incinte in difficoltà economiche

- E' online il bando regionale del progetto "Maternità Fragile", che destina alle neomamme un contributo che va dai 2.500 euro fino ad un massimo di 5.000 euro per acquistare beni e servizi essenziali per la prima infanzia. "Sarà possibile presentare domanda dal 6 marzo al 15 aprile". Lo annuncia l'assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alla Famiglia e alle Politiche Giovanili della Regione Lazio, Simona Baldassarre. "Una donna non dovrebbe mai essere costretta a rinunciare al figlio che porta in grembo per problemi di tipo economico. Questo investimento mira a garantire alle donne in gravidanza dignità e serenità - aggiunge l'assessore -. Si tratta di un aiuto concreto che conferma l'impegno della Regione nel valorizzare la maternità e garantire un concreto sostegno alle famiglie. Un'iniziativa per costruire un futuro migliore per il Lazio", conclude l'assessore Baldassarre.(Com)