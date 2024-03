© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: ministro Finanze, politica monetaria funziona ma ci vorrà tempo per disinflazione - La disinflazione in Turchia arriverà, poiché “la politica monetaria funziona”, ma dopo un periodo di transizione. È quanto ha dichiarato il ministro delle Finanze turco, Mehmet Simsek, rivolgendosi agli investitori nazionali e stranieri in occasione di un evento tenutosi oggi, martedì, a Istanbul, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”. La Turchia, ha spiegato il ministro, si trova ancora in un periodo di transizione verso un percorso di disinflazione, che mira a raggiungere la stabilità dei prezzi, a ripristinare la salute fiscale, a ridurre il deficit delle partite correnti, a riequilibrare la crescita e ad attuare riforme strutturali per aumentare la produttività e la competitività. "C'è stata una correzione di rotta nella politica monetaria. La chiamiamo normalizzazione della politica monetaria, che significa inasprimento", ha osservato Simsek, spiegando che “il tasso d'interesse composto è attualmente del 56 per cento, un anno in anticipo rispetto all'inflazione che i mercati prevedono intorno al 38 per cento”. (Res)