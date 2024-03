I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kinshasa: violenti scontri nel Nord Kivu durante offensiva dei ribelli M23 - Violenti combattimenti sono scoppiati nella provincia del Nord Kivu, nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), tra le Forze armate congolesi (Fardc) e i ribelli del Movimento 23 marzo (M23), sostenuti dall'esercito ruandese. Secondo quanto riferito dall'emittente "Rfi", nelle prime ore di oggi sono scoppiati violenti scontri in diverse località a un centinaio di chilometri a nord di Goma, nel territorio di Rutshuru. Gli attacchi sono stati lanciati simultaneamente su diversi assi, in particolare attorno a Mabenga e Nyanzale. Le forze della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (Sadc) non sono dispiegate in questa regione. I capi di Stato maggiore dell'organizzazione si sono riuniti sabato scorso, 2 marzo, a Goma per una riunione di coordinamento. (Res)