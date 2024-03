© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Armenia: firmati due memorandum d'intesa in settori ambiente ed economico - L'Egitto e l'Armenia hanno firmato oggi due memorandum d'intesa nei settori della protezione ambientale e della cooperazione economica. La firma è avvenuta durante una visita di due giorni del primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, in Egitto. Nello specifico, il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, e il primo ministro Pashinyan hanno assistito alla firma di un memorandum d'intesa per la cooperazione tra i ministeri dell'Ambiente dei due Paesi nel campo della protezione ambientale, di un programma esecutivo per la cooperazione scientifica e tecnica in campo agricolo tra i ministeri dell'Agricoltura e la bonifica del territorio dell’Egitto e dell’economia armena per gli anni 2024 e 2026, nonché alla firma di un memorandum d’intesa nel campo della cooperazione economica. (segue) (Res)