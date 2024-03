I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Bahrein: presidente Al Sisi incontra il consigliere per la Sicurezza Al Khalifa - Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto Nasser bin Hamad al Khalifa, consigliere per la Sicurezza nazionale, comandante della Guardia reale e segretario generale del Consiglio supremo di difesa del Regno del Bahrein, e la sua delegazione, alla presenza del capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza del Cairo, secondo cui al Khalifa ha trasmesso un messaggio da parte del re del Bahrein, Hamad bin Isa al Khalifa, in cui ha espresso apprezzamento per le relazioni storiche che uniscono i due paesi e il sostegno del Bahrein agli sforzi dell'Egitto per affrontare tutte le sfide interne ed esterne, soprattutto a livello regionale. Da parte sua, il presidente egiziano ha elogiato gli sforzi e le politiche del re bahreinita, sottolineando la continuazione del lavoro congiunto per rafforzare ulteriormente i legami bilaterali e la cooperazione in diversi settori. Le parti hanno inoltre discusso della situazione nella Striscia di Gaza, evidenziando gli sforzi di mediazione dell’Egitto e la necessità di raggiungere un cessate il fuoco immediato, accompagnato da un maggior ingresso di aiuti umanitari nell’exclave palestinese. Nasser bin Hamad Al Khalifa ha elogiato gli sforzi dell'Egitto in questo senso e il lancio di aiuti nel nord della Striscia di Gaza. Infine, le parti hanno ribadito la necessità che tutti gli attori si impegnino a evitare l’espansione del conflitto. (segue) (Res)