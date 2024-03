I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: media egiziani smentiscono fallimento colloqui al Cairo - I colloqui in Egitto per raggiungere una tregua nella Striscia di Gaza proseguono con la partecipazione delle delegazioni del movimento islamista palestinese Hamas, del Qatar e degli Stati Uniti. Lo riferiscono ufficiali egiziani ai media del Cairo. Le stesse fonti spiegano che, sebbene ci siano delle difficoltà nelle discussioni, i colloqui continuano e non è vero che i negoziati sono falliti. Proseguono, quindi, per il terzo giorno, i negoziati iniziati domenica 3 marzo su una tregua di sei settimane, lo scambio di decine di prigionieri israeliani con centinaia di detenuti palestinesi e il flusso di aiuti umanitari a Gaza. I delegati israeliani finora hanno boicottato i negoziati, nonostante la crescente pressione diplomatica per una tregua prima del mese sacro islamico del Ramadan all’inizio della prossima settimana. (segue) (Res)