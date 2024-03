I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ministro dell'Interno apre simposio internazionale dedicato alle operazioni tattiche - Questa mattina, nella capitale tunisina Tunisi, il ministro dell'Interno del Paese nordafricano, Kamel Feki, ha aperto il "Simposio internazionale per la valutazione delle operazioni tattiche", che proseguirà fino a giovedì 7 marzo. All'incontro, organizzato dall'Amministrazione generale delle unità di intervento per la sicurezza nazionale, partecipano varie unità speciali affiliate al ministero e diverse nazioni straniere. Lo ha reso noto lo stesso ministero dell'Interno tunisino in una breve nota sui propri canali social. Durante il suo discorso di apertura, Feki ha sottolineato la politica adottata dal ministero dell'Interno, che riconosce "l'importanza dello scambio di competenze ed esperienze tra paesi nello sviluppare il livello tecnico delle unità tattiche per affrontare le sfide rappresentate da un nemico comune, il terrorismo". Il ministro ha sottolineato inoltre l'impegno delle agenzie di sicurezza nel realizzare e garantire il successo di tali iniziative, atte a migliorare la cooperazione e lo scambio di esperienze nella lotta al terrorismo. (segue) (Res)