- Tunisia-Italia: ministra Affari sociali in visita a Roma, focus su sostegno a persone disabili - Il ministro degli Affari sociali della Tunisia, Malek Zahi, si è recato a Roma per una visita istituzionale di tre giorni su invito della ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli. Zahi ha incontrato ieri pomeriggio la ministra Locatelli, alla presenza dell'ambasciatore della Repubblica tunisina in Italia, Mourad Bourahla, del presidente dell'Autorità generale per la Promozione sociale, Ibrahim Ben Idriss, e del consigliere del ministro, Khalil Abbas. "Durante l'incontro sono stati passati in rassegna i rapporti di partenariato e cooperazione di lunga data e il loro consolidamento negli ultimi anni tra Tunisia e Italia, soprattutto in campo sociale, e si è discusso di come sostenere ulteriormente le persone con disabilità", riferisce lo stesso dicastero degli Affari sociali di Tunisi in una nota. "La Tunisia - ha detto il ministro Zahi - ha sempre attribuito la massima importanza alle persone con disabilità attraverso i vari servizi che offre loro, rilevando che la prova migliore di ciò è il grande interesse che il presidente della Repubblica, Kais Saied, dimostra ponendo l'accento sulla partecipazione attiva di questo gruppo di persone nella vita pubblica e politica affinché siano nella posizione di proporre e stabilire concetti e programmi in tutto ciò che li riguarda". (Res)