I fatti del giorno - Italia

20 luglio 2021

- Minori: Roccella a Schlein, bambini in Italia hanno tutti gli stessi diritti - “In Italia i bambini sono tutti uguali e hanno tutti gli stessi diritti: lo ha riconosciuto di recente la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e, prima ancora, la Corte di Cassazione a sezioni unite”. Lo afferma la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, in merito alle dichiarazioni di Elly Schlein. “Il nostro ordinamento, che il governo Meloni non ha modificato di una virgola - prosegue Roccella -, è perfettamente in grado di assicurare ai bambini non solo tutti i diritti ma anche il rapporto con l’eventuale partner del genitore biologico. Ci sono procedure semplici e accessibili che valgono sia per le coppie eterosessuali che per quelle omosessuali, e pieni diritti sono garantiti anche ai figli di genitori single. Non rispettare le leggi e le procedure indicate dalla magistratura (e non dal governo) può portare a contenziosi, come è evidente, e come chi a sinistra ha sempre sostenuto che le sentenze non si discutono dovrebbe sapere. Negare che i diritti dei minori siano pienamente garantiti nel nostro Paese, come hanno invece riconosciuto le corti italiane ed europee al massimo livello - conclude la ministra -, non solo è una bugia, ma è anche giocare con la vita delle persone”. (segue) (Rin)