I fatti del giorno - Italia (3)

- Diritti: Schlein, famiglie omogenitoriali non hanno legge di tutela, Roccella ne rispetti difficoltà - "La ministra Roccella rispetti le difficoltà che le famiglie omogenitoriali sono costrette ad affrontare in questo Paese. Non esistono procedure semplici e accessibili: queste famiglie devono rivolgersi a un giudice e affrontare un iter lungo, costoso, faticoso e invasivo". Così la segretaria del Pd Elly Schlein risponde alle affermazioni della ministra per le Pari opportunità, Eugenia Roccella. "Questo accade a causa dell’assenza di una legge che - lo ripeto - è stata richiesta dalla Corte costituzionale fin dal 2021. Una legge che - conclude - servirebbe ad assicurare non solo una tutela piena, rapida e certa a queste bambine e bambini ma anche un bene prezioso e costituzionalmente necessario: la loro piena eguaglianza". (segue) (Rin)