I fatti del giorno - Italia (5)

- Ambiente: ministero, chiusa consultazione pubblica per incentivi a produzione idrogeno - Si è conclusa la consultazione pubblica sullo schema di decreto finalizzato a definire gli incentivi tariffari per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio. Lo riferisce il ministero dell’Ambiente in una nota, spiegando che la consultazione ha riscosso un grande interesse da parte di imprese e associazioni, con oltre 40 operatori che hanno risposto, a conferma dell’attenzione nei confronti del vettore idrogeno e dei combustibili gassosi a basse emissione di CO2 per la decarbonizzazione dell’economia nazionale. Il ministero dell’Ambiente, con il supporto del Gse, ha già avviato l’analisi dei pareri e delle proposte formulate dagli operatori, con l’obiettivo di predisporre uno schema di decreto condiviso in grado di stimolare in modo efficace la produzione di idrogeno da destinare alle industrie “hard to abate” e ai trasporti. Successivamente lo schema di decreto sarà sottoposto alla Dg Concorrenza della Commissione europea per la verifica della compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato. (Rin)