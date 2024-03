© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone-Italia: Lollobrigida, a Tokyo per rafforzare made in Italy - Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha inaugurato il Padiglione Italia a Foodex Japan in corso a Tokyo, la più importante manifestazione dell'agroalimentare in Giappone. Lo riferisce un comunicato del suo ministero. "Il mercato giapponese non solo può garantirci maggiore forza e ospitalità per le nostre imprese, ma può permetterci di integrarci ancora meglio nel sistema dell'Asia e cercare di aprire nuove strade. Il fatto che in ogni fiera la nostra presenza sia così massiccia e quasi sempre la più numerosa, dimostra che per i prodotti italiani c'è più mercato. Ringrazio tutti i nostri imprenditori perché hanno tenuto alta la bandiera dell'Italia. Il governo Meloni, insieme all'Ice, è costantemente impegnato per creare le condizioni ideali per far aumentare le esportazioni e la presenza strategica delle imprese italiane nel mondo. Oggi siamo a Tokyo per rafforzare il legame strategico con questa Nazione che apprezza sempre più il Made in Italy". Così il ministro Lollobrigida si è espresso nell'occasione. (segue) (Res)