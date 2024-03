© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud-India: Jaishaknar, nuovi orizzonti per la cooperazione bilaterale - È importante che l’India e la Corea del Sud collaborino per sfruttare le opportunità del mondo emergente, specialmente quelle legate alle tecnologie. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishaknar, in visita ufficiale a Seul, nel suo intervento odierno all’Accademia diplomatica nazionale di Corea (Knda), come sintetizza lo stesso ministro sul social network X. A suo parere i due Paesi devono intensificare il loro comune impegno su vari fronti: occorrono “più discussione politica” e più “connessioni imprenditoriali”. “Confido nel fatto che allargando gli orizzonti la partnership indo-coreana possa emergere come un fattore significativo nell’Indo-Pacifico e oltre”, scrive Jaishankar. (segue) (Res)