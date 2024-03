© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sri Lanka: ministero Esteri, tratti in salvo otto connazionali vittime di tratta in Myanmar - Otto dei 56 cittadini dello Sri Lanka trattenuti illegalmente in Myanmar, nell’area di Myawaddy, sono stati salvati dalle autorità birmane e si trovano nella centrale di polizia di Myawaddy; l’ambasciata dello Sri Lanka sta lavorando per un loro rapido rimpatrio. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Colombo. La nota precisa che i 56 connazionali si trovano in quattro località diverse, in una delle quali si trovavano gli otto tratti in salvo. Il ministero assicura ogni sforzo da parte del governo, in collaborazione con le autorità birmane, e ricorda che le consultazioni si sono intensificate nelle ultime settimane, includendo anche una comunicazione del presidente dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, al generale Min Aung Hlaing, capo del governo militare del Myanmar, trasmessa tramite canali diplomatici il 22 febbraio. (segue) (Res)