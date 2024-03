© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: nuova coalizione di governo formata da quattro partiti, possibile un allargamento - La nuova coalizione di governo del Nepal si basa su un accordo in otto punti stretto da quattro partiti, ma sono in corso negoziati per il suo allargamento. Lo riferisce il quotidiano “The Kathmandu Post”. Il fulcro della nuova maggioranza è l’alleanza tra il primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, presidente del Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc), e Khadga Prasad Sharma Oli, presidente del Partito comunista marxista-leninista unificato (Cpn-Uml). Sono coinvolti, inoltre, il Partito nazionale indipendente (Rsp) di Rabi Lamichhne e il Partito socialista del popolo (Pspn o Jsp) di Upendra Yadav. I quattro partiti hanno in totale 141 membri su 275 alla Camera dei rappresentanti, la camera bassa: l’Uml ne ha 78, il Centro maoista 30, l’Rsp 21 e il Partito socialista 12. I partner vorrebbero portare nel governo anche il Partito comunista socialista unificato (Cpn-Us) di Madhav Kumar Nepal e sono in corso trattative col Partito dell’opinione pubblica (Jp) di Chandra Kant Raut e col Partito della libertà del popolo (Nup) di Resham Lal Chaudhary. Per ora, però, la nuova squadra di governo è composta solo da quattro persone: tre ministri senza portafogli – Hit Bahadur Tamang del Centro maoista, Padam Giri dell’Uml e Dol Prasad Aryal dell’Rsp – e il premier Dahal, che al momento ha tenuto per sé tutti i ministeri. (segue) (Res)