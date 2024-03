© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: Hasina suggerisce la creazione di una moneta comune per i Paesi musulmani - La prima ministra bengalese, Sheikh Hasina, ha auspicato la creazione di una moneta comune per i Paesi musulmani. Lo riferisce l’agenzia di stampa “United News of Bangladesh” (“Unb”). “Sarebbe una cosa molto positiva se potessimo introdurre una moneta comune sull’esempio dell’Unione europea per facilitare lo scambio e il commercio tra noi”, ha detto la premier a una delegazione di ministri del Commercio del gruppo D8 ricevuta oggi nella sua residenza ufficiale di Dacca. “Il mio scopo è migliorare il destino e lo sviluppo socio-economico della gente comune. Ciò sarà possibile solo quando riusciremo a potenziare lo scambio e il commercio tra noi”, ha spiegato la leader. “Se riusciremo a migliorare lo scambio tra noi, allora non saremo dipendenti da altri”, ha aggiunto. Secondo la delegazione l’interscambio commerciale del gruppo vale attualmente circa 146 miliardi di dollari e l’obiettivo è arrivare a 500 miliardi entro il 2030. (Res)