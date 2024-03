I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: bande armate tentano di prendere il controllo dell’aeroporto, scontri con forze dell’ordine - Duri scontri si registrano all’aeroporto internazionale di Haiti, Toussaint Louverture, per il tentativo di alcune bande armate di prendere il controllo dell’edificio. Lo riporta la testata locale “Juno 7”. L’arrivo degli individui armati nella zona dell’aeroporto, lunedì, ha dato inizio a scontri e sparatorie con esercito e forze dell’ordine, in cui un poliziotto ha perso la vita. L'intervento dell'esercito ha impedito agli uomini di prendere il controllo dell'edificio principale dell'aeroporto. Al momento dell’assalto, l’aeroporto era chiuso e non si riporta la presenza di passeggeri o voli operativi, ma il personale presente è stato costretto a nascondersi. Le compagnie hanno interrotto i voli nazionali e internazionali. L’episodio segue le violenze degli ultimi giorni che hanno portato allo stato di emergenza nel Paese e hanno visto il dilagare degli attacchi a edifici pubblici, come l’impresa Msc Plus e l’ospedale Saint Francois de Sale. La scorsa settimana, riportano i media internazionali, l’aeroporto è stato attaccato dall’esterno ma le bande armate non sono riuscite a prenderne il controllo. (segue) (segue) (Res)