- Messico: candidata Galvez su sicurezza, con me più polizia e niente concessioni ai narcos - La candidata presidenziale del Messico, Xochtil Galvez, ha presentato la sua strategia di sicurezza che prevede più polizia e “contrasto, non abbracci” ai narcos. “Proteggerò i cittadini”, ha detto Galvez illustrando in conferenza stampa i 15 punti del suo piano. Una strategia lontana tanto dalla "guerra" proclamata dall'ex presidente, Felipe Calderon, che decise di schierare l'esercito con compiti di polizia interna, quanto dagli "abbracci" che l'attuale presidente, Andres Manuel Lopez Obrador, predica come simbolo di una politica che punta a svelenire i conflitti interni, anche lavorando sulle cause che creano la violenza. (segue) (segue) (Res)