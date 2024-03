I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: presidenziali, istituzioni religiose invitano i candidati a dibattito su "proposte di pace" - Le istituzioni religiose presenti in Messico hanno invitato per il prossimo 11 marzo i candidati per la presidenza (Claudia Sheinbaum, Xochtil Galvez e Jorge Alvarez Maynez) a un tavolo in cui negoziare “proposte di pace” e strategie politiche condivise. Lo ha reso noto la conferenza episcopale messicana (Cem) in un comunicato. “Chiediamo ai candidati di essere parte di un impegno nazionale per la pace e di partecipare a un incontro dove presenteremo un documento di strategie politiche”, ha detto il segretario generale della Cem, Ramon Castro Castro, in occasione della conferenza stampa di lancio del testo. L’iniziativa ha coinvolto anche il ramo messicano della Compagnia di Gesù e altre organizzazioni religiose presenti nel Paese. (segue) (segue) (Res)