Decreto ex Ilva: Damante (M5s), grazie a nostra tenacia prorogate aree crisi industriali in Sicilia

- Nel decreto ex Ilva ora in discussione al Senato, "siamo riusciti ad ottenere un risultato molto importante, e cioè la proroga fino al 31 dicembre 2024 del regime delle aree di crisi di complessa in ambito industriale per Gela e Termini Imerese. Le suddette aree hanno pagato un prezzo carissimo per le rispettive violente crisi che hanno colpito le imprese del territorio negli anni: grazie al nostro emendamento, arrivano gli stanziamenti e le dovute tutele per tanti lavoratori che altrimenti finirebbero in mezzo a una strada", afferma in una nota la senatrice M5s Ketty Damante. "Alla fine, la tenacia ha pagato. Ora la speranza è che si possano imbastire politiche di rilancio industriale in Sicilia, fra tutte la regione che ne ha più bisogno", conclude.(Com)