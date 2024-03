Brasile: analisti finanziari, nel 2024 pil in crescita dell'1,77 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile dovrebbe chiudere il 2024 con una crescita dell'1,77 per cento su anno. È quanto stimano gli analisti di mercato nel rapporto "Focus", curato dalla Banca centrale del Brasile. La previsione risulta stabile rispetto quanto stimato settimana scorsa e in aumento rispetto all'1,60 per cento di quattro settimane fa. Per il 2025, gli analisti ipotizzano una crescita del due per cento, valore in stabilità rispetto a quanto stimato lunedì scorso e quattro settimane fa.(Brs)