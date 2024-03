Scuola: Valditara in Abruzzo, istruzione centrale per lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A distanza di due mesi ho deciso di tornare in Abruzzo per verificare di persona l’avanzamento dei progetti avviati dal ministero dell’Istruzione e del Merito per rinnovare le scuole, tutelare il diritto allo studio dei ragazzi e contrastare la dispersione scolastica”. Lo afferma Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, oggi in Abruzzo per visitare quattro istituti scolastici in provincia di Teramo, “e per capire, da chi vive la scuola tutti i giorni, cosa possiamo fare di più e meglio. Siamo convinti che l’istruzione sia la leva decisiva per lo sviluppo e siamo impegnati sin dall’inizio del mandato governativo a offrire agli studenti le migliori opportunità formative e di lavoro, dal docente tutor al programma Agenda Sud, dal potenziamento delle Stem all’investimento sulla formazione tecnica e professionale. I giovani sono il nostro futuro, investire su di loro e sull’intero sistema scolastico che per loro lavora è il nostro impegno”. (segue) (Com)