Scuola: Valditara in Abruzzo, istruzione centrale per lo sviluppo (2)

- A oggi per le scuole dell’Abruzzo - si legge in una nota - sono stati messi a disposizione fondi per un totale di oltre 478 milioni di euro; di questi, più di 321 milioni sono destinati all’edilizia scolastica, circa 141 milioni a scuole e Its (per interventi di contrasto alla dispersione scolastica, Scuola 4.0, Stem e orientamento, formazione del personale e Its academy), di cui 18 milioni circa saranno impiegati per la riduzione dei divari negli apprendimenti e della dispersione scolastica in favore di tutte le istituzioni scolastiche e dei Cpia (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti); 3 milioni e mezzo di euro sono stati assegnati agli istituti agrari, alberghieri, nautici e aeronautici. Infine, con Agenda Sud, il primo programma strategico per recuperare i gap di apprendimento territoriali, sono stati erogati 12 milioni e 640 mila euro a tutte le scuole primarie della Regione e per due scuole secondarie. (Com)