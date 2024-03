Gaza: Fratoianni (Avs), siamo di fronte ad una gigantesca offesa alla dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qui siamo a poche centinaia di metri dal valico di Rafah, una spianata di terra, un gigantesco e sterminato parcheggio, dove centinaia e centinaia di Tir e autocarri sono fermi in attesa di poter entrare nella Striscia di Gaza. Abbiamo parlato con alcuni di questi autisti, addirittura ce ne sono alcuni che sono qui fermi da 15-20 giorni in condizioni che tutti possono ben immaginare". Lo afferma Nicola Fratoianni dell'Alleanza verdi e sinistra in un video su X dal valico di Rafah. "E soprattutto in quali condizioni saranno le merci che hanno trasportato fin qui? Ci sono autobotti e camion pieni di acqua pulita, chissà che problemi di sicurezza deve essere questo tipo di carico. Tutte queste merci che vediamo qui ammassate hanno una sola caratteristica: essere indispensabili per alleviare la sofferenza di centinaia di migliaia di civili palestinesi, in gran parte minori. Siamo di fronte - conclude Fratoianni - una gigantesca offesa per la dignità della comunità internazionale, se non si fa qualcosa ora, quando?". (Rin)